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С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон

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С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

В документе определен минимальный размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Так, люди с I группой инвалидности будут получать не меньше 6000 гривен, с II группой - минимум 4800 гривен, с III группой и дети с инвалидностью - от 3700 гривен.

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"Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 30 июня.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
    Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
  • Сергей Гусаченко 9c76ca74
    35 лет прошло. До аварии в городе проживало около 13 тысяч человек. И подняли только людям с инвалидностью? Да их вообще в живых минимум вдвое меньше осталось. Пиар по заветам бабушки Бени? Подняли только тем, кто имеет инвалидность? Аттракцион зеленой щедрости...
  • jklpqrs
    сколько деревьев уже посадили за это время? а то время бежит, а миллиард деревьев так и останется миллиардом в кармане зеленского.
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