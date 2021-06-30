С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

В документе определен минимальный размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Так, люди с I группой инвалидности будут получать не меньше 6000 гривен, с II группой - минимум 4800 гривен, с III группой и дети с инвалидностью - от 3700 гривен.

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"Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы - 16 080 гривен,

для второй группы - 12 987 гривен,

для третьей группы - 8 917 гривен.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 30 июня.