Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт. ФОТОрепортаж

Вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром пронеслась над Львовом в среду вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Всвязи с ухудшением погодных условий отключена подача электричества в сеть электротранспорта, трамваи и троллейбусы временно не курсируют.

В горсовете создан оперативный штаб для ликвидации последствий бури. Жителей города просят оставаться дома и не входить в парки и скверы.

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Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что гроза нанесла существенный урон городу, однако пострадавших нет.

"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом… Коммунальные службы уже работают", - написал он в Телеграм.

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Как сообщалось, 25 июня над Львовом пронеслась буря, травмы получил один человек, шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Электротранспорт в городе не курсировал около 5 часов. Некоторые последствия предыдущего разгула стихии ликвидируют до сих пор.



















