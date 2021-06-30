Вторая буря за неделю пронеслась над Львовом. В городе не работает электротранспорт. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Всвязи с ухудшением погодных условий отключена подача электричества в сеть электротранспорта, трамваи и троллейбусы временно не курсируют.
В горсовете создан оперативный штаб для ликвидации последствий бури. Жителей города просят оставаться дома и не входить в парки и скверы.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что гроза нанесла существенный урон городу, однако пострадавших нет.
"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом… Коммунальные службы уже работают", - написал он в Телеграм.
Как сообщалось, 25 июня над Львовом пронеслась буря, травмы получил один человек, шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые из них упали на автомобили. Электротранспорт в городе не курсировал около 5 часов. Некоторые последствия предыдущего разгула стихии ликвидируют до сих пор.