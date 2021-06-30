Цензор.НЕТ и еще 26 сайтов блокируют в оккупированном Крыму, - правозащитники

Российские оккупанты продолжают незаконное блокирование украинских независимых интернет-ресурсов на территории Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте Крымской правозащитной группы.

Как сообщают правозащитники, на момент мониторинга в 12 населенных пунктах полностью блокируются 18 украинских сайтов. Еще 9 сайтов доступны только в некоторых населенных пунктах из списка мониторинга.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 13 украинских медиа: Цензор.НЕТ, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Стрічка, Депо, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

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Сайты QHA, Информационное сопротивление, UAinfo, Подробности, ТонеТо, ТСН, Украинская правда доступны только в одном населенном пункте из 12 проверенных. Сайты Укринформ и Апостроф доступны в 3 населенных пунктах из списка.

Проверку доступности сайтов мониторы провели в июне 2021 года с помощью сетей 12 разных провайдеров в 12 крымских населенных пунктах, в т.ч. Алушта, Белогорск, Севастополь, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Керчь,Красноперекопск, Феодосия, Евпатория.

Правозащитники подчеркивают, что постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

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