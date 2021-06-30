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Максимальная помощь по безработице с 1 июля превысит 9,5 тыс. грн, минимальная - не изменится, - Госцентр занятости

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Максимальная помощь по безработице с 1 июля превысит 9,5 тыс. грн, минимальная - не изменится, - Госцентр занятости
С 1 июля из-за повышения прожиточного минимума в Украине сумма максимальной помощи по безработице вырастет на 436 грн и составит более 9500 грн. Размер минимальной помощи безработным останется без изменений - 1000 грн.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала начальник управления по предоставлению услуг населению Госцентра занятости Инна Бондини, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, проблем с повышенными выплатами "не будет больше, чем они есть сейчас", поскольку увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.

"Согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4-х прожиточных минимумов. Если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им полагается", - пояснила она.

По словам Бондини, максимальную помощь в Украине на сегодняшний день получают не более 15% официальных безработных.

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На вопрос, сколько людей получают минимальную помощь, представительница Госцентра занятости ответила: "Минимальную помощь получает, кажется, каждый пятый, сейчас не готова сказать точно. Приблизительно 20-25% - это 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованных, 1800 грн для застрахованных лиц".

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Дмитрий Шкицкий
    Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
    Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
    который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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