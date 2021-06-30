Два украинских фильма покажут в Каннах
Об этом сообщает пресс-служба Госкино, информирует Цензор.НЕТ.
На 74-м международном Каннском кинофестивале покажут две ленты от Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
"В конкурсной программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа - "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film. В программе Специальных показов участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID", - говорится в сообщении.
Также Украина будет представлена павильоном на одном из самых престижных кинорынков Marché du Film, который будет проходить параллельно с фестивальной программой. Важным акцентом в работе павильона будет презентация локаций для съемок в Украине.
Всего на фестиваль и кинорынок в Каннах аккредитованы около 40 украинских деятелей киноотрасли.
74-й Каннский кинофестиваль состоится с 6 по 17 июля.