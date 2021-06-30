Суд продлил арест обвиняемым по делу Гандзюк Мангеру и Левину до 28 августа
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора об очередном продлении действия мер пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей.
Таким образом, Мангер и Левин останутся в СИЗО до 28 августа.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.