Поиски офицера морской охраны Черткова продолжаются, - пресс-секретарь подразделения Гуменюк

В Одессе уже в течение месяца продолжаются поиски руководителя штаба Одесского отряда Морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня.

Об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, состоянию на 30 июня никакой новой информации по поводу поисков офицера нет.

"Никакой новой информации нет. Поиски продолжаются, мы их не останавливаем. Производство тоже продолжается. Ни новой информации, ни версий", - пояснила Гуменюк.

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Напомним, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.