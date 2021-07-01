Главы Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО призывают страны G20 вакцинировать от COVID-19 хотя бы 40% населения до конца 2021 года

Главы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации сформировали оперативную группу по реагированию на ситуацию с распространением новых вариаций коронавирусной болезни.

Об этом организации сообщили в совместные заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Первая встреча этой группы состоялась 30 июня и связана с "третьей волной заболеваний COVID-19".

"Мы глубоко обеспокоены ограниченным доступом к вакцинам, лечению, диагностике и поддержкой поставок в развивающихся странах. Необходимо действовать немедленно, чтобы сдержать растущую смертность из-за пандемии и остановить рост неравенства в экономическом восстановлении между развитыми экономиками и остальными странами", - считают главы международных организаций.

Они объясняют, что созданная оперативная группа должна служить "командным пунктом" для координации действий по противодействию распространению COVID-19.

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По итогам первой встречи организации призвали страны "Группы двадцати":

- задаться целью вакцинировать не менее 40% населения каждой страны к концу 2021-го или менее 60% к концу первого полугодия 2022-го,

- увеличить количество вакцин, предоставленных бедным странам, обеспечив как минимум 1 млрд доз до конца 2021 года,

- предоставить финансирование, в том числе гранты или средства на льготных условиях, чтобы закрыть остаточные пробелы в том числе в рамках акселератора доступа к инструментам противодействия COVID-19,

- устранить все препятствия для экспорта вакцин.

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"Чтобы увеличить прозрачность, мы договорились объединять данные о запросах на количество доз (по типу и количеству), контракты, поставки (в том числе на благотворительной основе) и предоставление вакцин от COVID-19 в страны со средним или низким доходом - и сделать их доступными в дашборде на уровне каждой страны", - говорится в заявлении.