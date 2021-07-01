Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет
Об этом напоминают в посольстве Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.
Так, в соответствии с декретом правительства Италии от 18 мая туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще под запретом.
Въехать смогут только следующие (с обязательным предоставлением подтверждающих документов) на работу, обучение, лечение, возвращающиеся на постоянное место жительства или требующие неотложной медицинской помощи. Также пропустят членов семей граждан Италии или других стран ЕС, но при условии 10-тидневной самоизоляции.
"Попутно напоминаем, что наличие билетов на матч не является основанием для въезда в страну! Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку вне зависимости от ваших координат на карте мира!", - резюмируют в посольстве.
Напомним, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.