Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА

Уникальные документы, которые нашли в Государственном архиве Черновицкой области, свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине Украинское государство.

Автор: Анна Судак