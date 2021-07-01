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Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА

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Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА
Уникальные документы, которые нашли в Государственном архиве Черновицкой области, свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине Украинское государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.

Провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края. Под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию, отряды самообороны. Со зданий официальных органов сняли советские флаги и подняли национальные сине-желтые флаги.

С уникальными материалами можно ознакомиться на выставке в помещении Черновицкой ОГА (холл, 4 этаж) или онлайн.

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Автор: Анна Судак

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  • Senator S 01a656ec
    Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
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    У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

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    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
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