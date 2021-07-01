Программа "Здоровая Украина" должна обеспечить снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году, - советник главы ОП Матиенко

Благодаря программе "Здоровая Украина", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, смертность населения от неинфекционных заболеваний должна снизиться на 30%.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, наши обязательства - снизить смертность населения от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году. Как только мы решим эту задачу, те средства и методы, которые будут реализованы в рамках решения этой задачи, они, по нашему мнению, приведут и к решению глобальных задач. Это увеличение средней продолжительности жизни украинцев", - рассказал он.

Один из главных компонентов программы - борьба с факторами риска, которые приводят к преждевременной смертности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко

"Если мы проанализируем смертность украинского населения, то поймем, что 85% украинцев умирают вообще не от инфекционных заболеваний. 66,5% смертности - заболевания сердечно-сосудистой системы. Если мы разберемся, почему возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, то поймем, что эти заболевания приобретенные. Человек страдает ими, ведя неправильный образ жизни. Нездоровый образ жизни", - рассказал Матиенко.

Один из факторов нездорового образа жизни - недостаток двигательной активности, особенно в больших городах. Именно для этого в Украине будут открывать тысячи спортивных площадок.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".