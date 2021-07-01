Новости

Спустя почти 16 лет в полицию Тернополя сдался мужчина, который насмерть сбил двух девушек и сбежал. ФОТО

22 66721
Через 15 лет в полицию Тернополя с повинной пришел мужчина, который насмерть сбил двух девушек и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По данным полиции, почти 16 лет назад в октябре в селе Петриков Тернопольского района под колесами автомобиля погибли две девушки.

"В центре села автомобиль сбил двух подруг 16-ти и 18-ти лет, водитель с места происшествия скрылся, оставив девушек посреди дороги. Обе девушки получили страшные травмы несовместимые с жизнью. Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли автомобиль злоумышленника и установили его личность", - сказано в сообщении.

Спустя почти 16 лет в полицию Тернополя сдался мужчина, который насмерть сбил двух девушек и сбежал 01
Фото: сайт полиции

К аварии был причастен 26-летний мужчина, который впоследствии был объявлен в международный розыск. Тернополянину инкриминировали ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненная маршрутка влетела в столб на пешеходном переходе в Киеве: шесть человек госпитализировали. ВИДЕО

"29 июня этого года поступило заявление в правоохранительные органы от мужчины, который признался, что 15 лет назад в селе Петриков совершил смертельную аварию и скрылся. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Зая
    Автомобиль нашли , личность убийцы установили , НО ловить его не стали !

    Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?

    «Работа и оперативность ментов поражает» …
  • Андрей К 3b5e21f5
    15 лет - срок давности, вне зависимости от нахождения в розыске, кроме редких статей "без срока давности". Из зала суда выйдет на свободу.
  • Ярослав Викторович
    Сниться стали?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости