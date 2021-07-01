За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 39,5 тыс.

30 июня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 30 июня.

В Донецкой области СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, включая 47 взрывов (40 взрывов неопределенного происхождения и 7 взрывов от исходящего артиллерийского огня). Большинство нарушений произошли в районе к северо-востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), западнее н. п. Мануйловка (неподконтрольный правительству, 65 км к востоку от Донецка), которые, по оценке, были связанны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности, а также в районе к северо-западу от н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 394 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 135 нарушений режима прекращения огня, включая 9 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли в районах к востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже).За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня (все возле вышеупомянутого участка разведения).

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 39 519 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 120 взрывов, 6 368 пролетевших неопределенных боеприпасов, 235 вспышек дульного пламени, 126 осветительных ракет, а также как минимум 20 670 очередей и выстрелов).