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Посольство России в Великобритании запросило у полиции информацию о мужчине, пришедшем к украинским фанам с флагом РФ и в шапке-ушанке

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Посольство России в Великобритании запросило у полиции информацию о мужчине, пришедшем к украинским фанам с флагом РФ и в шапке-ушанке
Посольство России в Великобритании прокомментировало конфликт из-за появления болельщика с российским флагом во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1) в Глазго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем", – сообщили в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избили, порвали футболку и отобрали триколор: во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке. ВИДЕО

Во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Зараз кацапи скажуть, що іх там нєт))

    А насправді це 100% провокатор фсб-шний...
  • Stop Homosovetikus
    мужик, тобі не позавидуєш - спасать збираються!
  • Nikolai Chizhevsky
    по всех кацапских новостях вчера орали что наши избили мол он один пришел поддержать наших от россии и мы избили его именно слово избили было в кацапских новостях хотя тот чувак давно живет в Великобритании и это конечно провокация так как если поддержать то приходят с атрибутикой той страны за которую болееш или вообще без флагов зная прекрасно как будут реагировать на аквафреш
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