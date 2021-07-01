В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксированы 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28, медработников - 18).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 464 человека;
летальных случаев - 51;
выздоровели - 1 719 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 913 человек,
методом ИФА - 9 743 человека,
экспресс-тестами - 18 382 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 235 801 человек;
выздоровели - 2 1683 87 человек;
летальных случаев - 52 391;
проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.