302 населенных пункта в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии осталось 302 населенных пункта в 6 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 1 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 302 населенных пункта в 6 областях (Львовская - 191, Тернопольская - 79, Черновицкая - 23, Киевская - 6, Кировоградская - 2 и Днепропетровска - 1)", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, 30 июня в г. Львов в результате кратковременных интенсивных осадков и порывов ветра, подразделениями ГСЧС было осуществлено 13 выездов. Отбуксировано 2 автомобиля, разрезано и убрано 4 дерева. Откачана вода из 13 подвальных помещений и 3 приусадебных участков (всего 1 тыс. 758 м3 воды). Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 5:00 1 июля работы завершены. От ГСЧС привлекались 48 человек и 13 единиц техники.

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