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США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки

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США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки
Цель США заключается в том, чтобы двигаться в направлении более предсказуемых отношений с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.

"Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - заявила Псаки.

Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент в Черном море заранее запланированной операцией США и Великобритании, Псаки ответила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Хитрый_план
    мертва московія це передбачувана московія.
  • Анатолий Панасюк
    А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
  • Kare Resa
    Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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