Руководил операциями в Ираке и Афганистане: умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Он был министром при двух президентах. О смерти Рамсфелда сообщила его семья

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN.

О причинах смерти пока ничего неизвестно.

"С глубокой печалью мы делимся новостью о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", – говорится в заявлении семьи Рамсфелда.

Рамсфелд был самым молодым министром обороны США, пишет издание. Он занимал эту должность при президенте Джеральде Форде в 1970-х, а затем при президенте Джордже Буше в начале 2000-х.

Рамсфелд курировал два конфликта: операцию "Несокрушимая свобода" в Афганистане (2001 год) и войну в Ираке (2003-й). Они начались после террористической атаки на Пентагон 11 сентября 2001 года. Именно из-за его роли в войне в Ираке Рамсфелд был отстранен от должности.

В 2004 году Рамсфелд подвергся критике после публикации фотографий американских солдат, которые жестоко обращались с иракскими заключенными, содержащимися в тюрьме Абу-Грейб в Багдаде. CNBC пишет, что Рамсфелд лично санкционировал жестокие методы допроса задержанных, а позже руководил открытием лагеря в Гуантанамо-Бей.

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