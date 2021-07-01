На Киевщине, Луганщине и Хмельнитчине делают недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
3990
В Киевской, Луганской и Хмельницкой области делают недостаточное количество тестов на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, при необходимых 300 тестах на 100 тыс. населения в Киевской области делают 252 теста, в Луганской - 270, а в Хмельницкой - 291.
Во всех остальных регионах Украины ситуация с тестированием, уровнем заболеваемости и коэффициентом выявления случаев инфицирования отвечает норме.