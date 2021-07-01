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Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

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Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", - отметил президент.

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Colt
    Столица была бы Киев.
    Путин работал бы дворником и говорил по-украински.
  • Александр Шматко
    Очень странные параллели, а че войны не достаточно для сравнения? болван....
  • Дмитрий Ч
    Оно решило вспомнить свою молодость в команде КВН. И это было бы таки прикольно, если бы к этому моменту, Клоун не успел: несколько раз сдать той же Рашке нац. интересы,; нагадить на каждой странице Конституции; палевать на Закон; просрать достижения внешней политики; просрать экономику (но последнее "то вже таке")
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