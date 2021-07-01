Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", - отметил президент.

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

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