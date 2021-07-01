Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины, - Зеленский

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

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"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Sea Breeze" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что - это об историческом выборе Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, "почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы? ", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подытожил он.