"В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращений войны против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - подчеркнул президент.

"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил Зеленский.

Президент напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - считает глава государства.

По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть".

"Не о мифах, а о реалиях", - подытожил он.

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