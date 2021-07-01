Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу: "жахнем, если захотим", и сыграть на повышение ставок

Украина предупредила НАТО, что Россия хочет установить контроль в Черном море и играет на повышение ставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, зачем РФ устроила провокацию против корабля НАТО – британского эсминца Defender.

"Это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок", – считает министр. По его словам, заявление об обстреле военного корабля – это почти акт агрессии. Но британцы отреагировали красиво и элегантно, сыграв на понижение ставок.

Кулеба говорит, что инцидент в Черном море – это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая – мы жахнем, если захотим. И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Любое обострение, которое устраивает Россия, укладывается в эту логику, объясняет он.

На вопрос, почему Альянс до сих пор не сформировал стратегию поведения в черноморском регионе, Кулеба ответил: "Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе".

По его словам, у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. И очень важно, чтобы "Черное море не повторило судьбу Азовского".

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К полномасштабному столкновению с НАТО в Черном море Россия не готова, уверен министр иностранных дел: "Признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. … Они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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