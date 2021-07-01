Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"30 июня в 12:31 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницкий - Николаев" возле с. Костычи Ингульской сельской территориальной общины Баштанского района.
Выяснилось, что в результате лобового столкновения Mazda CX-9 и KIA Optima погибли водители обоих автомобилей и пассажир первого. Также пострадал пассажир KIA Optima и ребенок с Mazda CX-9", - сказано в сообщении.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тела погибших водителей из искореженных автомобилей и помогли освободить травмированного пассажира.
"В тяжелом состоянии, каретой скорой медицинской помощи, мужчина был госпитализирован в Городскую больницу скорой медицинской помощи. До прибытия спасателей, в тяжелом состоянии, мальчика доставили в областную детскую больницу", - добавили в ГСЧС.