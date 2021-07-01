Арахамия допускает исключение из фракции "слуг народа", которые не поддержат законопроект о деолигархизации: У людей есть 5 часов, чтобы подумать

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сегодня за законопроект о деолгархизации проголосует свыше 240 народных депутатов.

Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В то же время Арахамия отказался назвать количество депутатов "Слуги народа" которые на "сигнальном голосовании" поддержали данный законопроект.

"Я не хочу вам ничего говорить, я хочу увидеть это на табло, как Лобановский. Я считаю, что все СМИ должны опубликовать голосование, кто, как проголосует, кто выйдет пописать, кто резко сегодня заболеет - утром будет присутствовать в парламенте, а потом нет. Тогда все будет понятно", - отметил лидер фракции "СН".

Отвечая на вопрос журналистов, что будет с теми депутатами "Слуги народа", которые не проголосуют за законопроект, Арахамия отметил:" возможны отдельные случаи, по которым мы будем работать всей командой. У людей еще есть 5 часов подумать, пообщаться со своими коллегами и сформировать свою политическую позицию".

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Арахамия допускает ислючение из фракции тех депутатов "СН", которые будут против принятия данного законопроекта.

Отвечая на вопрос, является ли это угрозой, он отметил: "я никому не угрожаю, это же мои коллеги, у нас с ними все нормально, но каждый депутат должен помнить, каким образом зашел в это здание, благодаря кому и что они обещали людям" - подытожил он.