С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос на 105 грн (на 4,8%) - с 2189 грн до 2294 грн. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря - на 99 грн (на 4,3%) - с 2294 грн до 2393 грн.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн;

- трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 грн;

- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 грн;

- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

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Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Отметим, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 грн.