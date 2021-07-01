Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем Канады.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления Джастину Трюдо и канадскому народу с Днем Канады! Наши страны объединяют уникальные исторические связи, и сегодня мы вместе строим украино-канадское партнерство нового качества. Благодарны канадским друзьям и союзникам за непоколебимую поддержку Украины!", - отметил он.

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