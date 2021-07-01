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Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

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Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем Канады.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления Джастину Трюдо и канадскому народу с Днем Канады! Наши страны объединяют уникальные исторические связи, и сегодня мы вместе строим украино-канадское партнерство нового качества. Благодарны канадским друзьям и союзникам за непоколебимую поддержку Украины!", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • jklpqrs
    "Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
  • Solomon c5c4359c
    Вітаю дружню Канаду!
  • Дід Панас ccec527d
    Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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