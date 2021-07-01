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Кулеба о готовности РФ к полномасштабному столкновению с НАТО: "Признаков суицидального синдрома в России я не вижу"

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Кулеба о готовности РФ к полномасштабному столкновению с НАТО: "Признаков суицидального синдрома в России я не вижу"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у России нет шансов в противостоянии с НАТО.

Об этом глава МИД заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В частности в Черном море. Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что, если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния.

"Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе", - добавил Кулеба.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Дід Панас ccec527d
    В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
  • KharkovCity
    лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
  • Рщььщь Яарршуты
    ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
    Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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