Новости

Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав

7 38234
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав
Вакцины Pfizer предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно было открыть возможность для всех желающих ею прививаться. Возможно, 5 этап откроют в июле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявила Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава.

"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнату - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только у мобильных бригад, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.

Речь о штабе по вакциноуправляемым инфекциям, куда входят представители международных организаций, к примеру, ВОЗ, эксперты по иммунопрофилактике, представители госинституций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно, - Кузин

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Valery Greff
    https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
  • Рщььщь Яарршуты
    Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
  • Shu Shu
    А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
    Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
    ******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости