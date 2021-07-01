"Голос" не поддержит законопроекты о деолигархизации и повышении налогов, - нардеп Рудик

Фракция "Голос" сегодня не будет поддерживать законопроект о деолигархизации.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила журналистам глава партии Кира Рудик, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что он абсолютно бессодержательный и отвлекает внимание нашего общества от того, что на самом деле нужно делать для борьбы с олигархами. Сейчас у президента и монобольшинства есть все инструменты для того, чтобы уже это делать", - подчеркнула нардеп.

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Она поинтересовалась, что именно меняет принятие законопроекта: "Чтобы назвать олигархов олигархами и запретить им финансировать политические партии? Скажите, пожалуйста, кто из олигархов самостоятельно напрямую финансирует политические партии. Запретить им принимать участие в приватизации больших предприятий? Опять же, скажите, кто сегодня из олигархов персонально принимает участие в приватизации больших предприятий. Еще заставить их подавать декларации? Я уверена, что их юристы смогут тут все очень быстро и легко. Так в чем же тогда борьба с олигархами?"

Рудик рассказала, что "Голос" также не будет сегодня голосовать за налоговый законопроект №5600.

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"Это попытка монобольшинства наполнить Государственный бюджет за счет малого и среднего бизнеса. Да, в этом законопроекте есть примерно 10%, которые касаются большого бизнеса, но все остальные 90% — это как раз попытка обложить дополнительными налогами тех, кто действительно в нашей стране работает активно и эффективно", - добавила Рудик.