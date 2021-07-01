"Слуга народа" Арахамия - Путину на слова о "внешнем управлении": "Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
По словам Арахамии, Путин специально делает такие заявления, чтобы помешать запланированной на июль встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом.
"Думаю, что это политическое заявление, которое через некоторое время будет меняться. Для чего это сделано? Вы знаете, что мы готовим визит в США, и поэтому будет много политических заявлений, которые будут мешать или смещать фокус с этого процесса", - отметил парламентарий.
Арахамия порекомендовал Путину заниматься вопросами своей страны, а не лезть в дела Украины.
"Человек, который с нами воюет и что-то при этом заявляет... На это можно смотреть с разных сторон. Путин что-то заявил... Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать. Не нужно нам говорить", - добавил нардеп.
Напомним, ранее Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление".
После этого Зеленский заявил, что все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине.