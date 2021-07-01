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Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

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Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, соответствующий документ был опубликован 1 июля. 

Согласно пояснительной записке к закону, под охраной Росгвардии находятся в том числе акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через него, а также акватории российского энергомоста с Крымом.

Внесенные дополнения в закон "О войсках национальной гвардии России" позволяют проводить оцепление данных акваторий при попытке как "незаконного пересечения и проникновения" в данную акваторию, так и при попытке покинуть ее.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Он подписал прямое нарушение международного морского права, одного из самых старых сводов правил на земле. Свободный проход проливами --одно из основополагающих правил для мировой торговли. Теперь согласно этому прецеденту маленькая Дания может запереть Рашу в Балтийском море.Хуйло уже совсем кукухой поехал.
  • Роман с камнем
    Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив - Цензор.НЕТ 3453
  • Зэлэный_Змий
    Логично было бы всему остальному миру закрыть проливы для кацапских лоханок. Раз кацапы не уважают международное право.
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