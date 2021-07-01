Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив
52 098173
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, соответствующий документ был опубликован 1 июля.
Согласно пояснительной записке к закону, под охраной Росгвардии находятся в том числе акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через него, а также акватории российского энергомоста с Крымом.
Внесенные дополнения в закон "О войсках национальной гвардии России" позволяют проводить оцепление данных акваторий при попытке как "незаконного пересечения и проникновения" в данную акваторию, так и при попытке покинуть ее.