Дело против Рудьковского – это давление и вымогательство акций крупнейшего газового предприятия "Нефтегаздобыча", - Катеринчук

16 июня Государственное бюро расследований открыло дело против народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского по статье о вымогательстве. В уголовном производстве идет речь о требовании переписать на Семинского долю в частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча". Заявитель – экс-депутат и бывший министр транспорта Николай Рудьковский, семья которого владеет пакетом акций компании. 24 июня Киевский апелляционный суд принял решение взять Николая Рудьковского под стражу по делу о якобы похищении того же Олега Семинского 10 лет тому назад.

Ситуацию прокомментировал изданию "ГОРДОН" Николай Катеринчук – сооснователь компании "Катеринчук, Моор и Партнеры", которая представляет интересы Рудьковского, передает Цензор.НЕТ.

– Вы можете подтвердить, что Николай Рудьковский находится в СИЗО?



– Услышав об обвинениях в свой адрес, Николай Рудьковский вернулся в Украину, чтобы снять все возможные вопросы со стороны правоохранителей. Ведь за более чем девять лет расследования дела его ни разу даже не допросили, а тут заявление о таком обвинении.



Более того, когда Рудьковский приходил на допрос в Генеральную прокуратуру, то следователь оказался не готов его проводить. Меньше месяца назад состоялось процессуальное действие, которое журналисты называют "очной ставкой". Народный депутат Олег Семинский пришел в сопровождении народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, а потом сбежал, не подписав протокол допроса. Больше ничего в расследовании не происходило.



Семинский и Шуфрич в сессионном зале Рады. Фото: censor.net



Поэтому суд абсолютно безосновательно, скорее всего, за взятку, принял решение о взятии под стражу без права залога человека, который не избегал допросов и других процессуальных действий по делу, а как раз пытался установить в нем истину. Цель тут, мне кажется, одна – создать условия, чтобы оказывать давление на него и его родных.



– Давления с какой целью?



– Тут есть два аспекта. Первое, Государственное бюро расследований проводит два расследования по заявлению Николая Рудьковского – о растрате средств "Нефтегаздобычи" в период, когда ей руководил нынешний народный депутат Олег Семинский. И второе – о вымогательстве им акций компании.



Второй аспект, семья Рудьковского является акционером компании и, как утверждает Николай, Олег Семинский вымогал долю "Нефтегаздобычи" в обмен на отзыв обвинений. СМИ также обнародовали переговоры нардепа с непосредственным обвиняемым в похищении из криминального мира, на которых обсуждалась координация показаний и дальнейшее разделение долей.



– Тогда в чем же обвиняют Николая Рудьковского, если якобы похищенный депутат договаривается с похитителем?



– В материалах дела нет доказательств не то что вины Николая Рудьковского, но даже его теоретических мотивов. Наоборот, как представителю акционеров Николаю Рудьковскому была невыгодна пропажа руководителя компании со всеми документами перед ее продажей по очень выгодной цене, а это более $1,5 млрд.



Более того, один из следователей, который вел дело, указывает, что в материалах дела имеются документы о том, что Олег Семинский ранее уже инсценировал свое похищение, чтобы скрыться от претензий налоговых органов.



Сам Олег Семинский за эти годы сделал ряд взаимоисключающих заявлений о событиях, мотивах и потенциальных заинтересованных лицах, но следствие не рассматривает никакие другие версии. Возможно, потому что часть людей, которые могли быть к этому причастны, неинтересны – они же акциями компании, которые можно вымогать, не владеют.



– Тогда на каких доказательствах основывает свое обвинение следствие?



– В материалах дела находятся такие экзотические документы, как свидетельства родственников, которые ходили по экстрасенсам одного из телевизионных шоу, и эти экстрасенсы якобы указали на Николая Рудьковского. По сути, пока это самое сильное "доказательство", которое может предоставить следствие. Именно потому, что в деле нет никаких прямых доказательств, по мнению адвокатов и следствия, Николая Рудьковского так настойчиво пытались заключить под стражу. Это агония.



– Если доказательств нет, какие перспективы самого дела?



– Если украинские суды поддадутся политическому давлению и взяткам, учитывая статус народного депутата провластной партии у Олега Семинского, и будут принимать заведомо неправомерные решения, то Николай Рудьковский намерен отстаивать свою невиновность до конца. Кстати, напомню, что его адвокаты готовят иск в Европейский суд по правам человека против России за незаконное решение по политическим мотивам.



Что касается самой компании, то, насколько мне известно, акционерным соглашением предусмотрена возможность решать споры в Высоком суде Лондона. Должностные лица, так и иначе причастные к этому делу, будут вынуждены давать там показания. Безусловно, это будет большой имиджевой потерей для них, всей системы украинского правосудия и государства в целом.