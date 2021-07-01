Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Российский президент Владимир Путин запретил отожествлять режим Советского Союза с режимом нацистской Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в принятом РФ законе "О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Статья 6 закона предусматривает запрет публичного отожествления целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями командования нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Это касается публичных выступлений, демонстрации произведений, содержащих такую информацию, размещения указанной информации в СМИ и интернете.

Кроме того, Путин запрещает в России публично отрицать роль "советского народа" в разгроме нацистов и "гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" (в частности, имеется в виду оккупация стран).

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Владимир Путин уже не впервые берется "переписывать" историю военных событий XX века в пользу Советского Союза. Он всячески пытается отбелить в течение своей двадцатилетней каденции сотрудничество коммунистического руководства с нацистами в 1939 году.

В апреле 2020 года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий перенос даты завершения Второй мировой войны с 2 на 3 сентября – как было при Сталине.

А в июне того же года Путин опубликовал статью, обвинив Польшу в разрушении собственной государственности, тогда как на самом деле во времена Второй мировой красная армия ее оккупировала.

Действия Путина на Западе считают манипуляциями и пропагандистской атакой. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2020 года обвинил главу Кремля в попытке переписать историю Второй мировой.

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В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СРСР – согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Издание Bild в мартовской статье в 2018 году отмечало, что Владимир Путин возродил культ Сталина в России. Российские историографы будто не замечают жертв кровавого диктатора, а только восхваляют его "героические подвиги".

В России замалчивают убийства казаков, преследования и переселение национальных меньшинств, Голодомор в Украине, инициированный советской Москвой, расстрелы, пытки и заключения в ГУЛАГе представителей духовенства и творческой интеллигенции.