Новости

Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина

2 46429
Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина
В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, документ генерируется приложением "Дія" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.

При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.

Родина подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет перечень документов, которые необходимы для въезда в нее, поэтому в некоторых странах может быть достаточно ковидного сертификата, а в некоторых странах могут потребоваться результаты тестов.

При этом Родина сообщил, что в настоящее время украинские ковидные сертификаты уже внесены в Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение, которое будет регламентировать порядок въезда.

Родина также сообщил, что международный паспорт вакцинации, так называемый "желтый паспорт вакцинации", куда в настоящее время вносятся данные о вакцинации, может быть распечатан не на желтой бумаге.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Привет
    Во ты дурное...😁
    И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
    Тем более что типа первую дозу я уже по
    всем документам и базам получил....
    Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
    В общем цена одного теста...
    И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости