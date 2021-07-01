За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлен 231 новый случай, выздоровели 234 человека, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 231 новый случай COVID-19. Умерли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"231 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли три человека. Всего за период пандемии в городе 5194 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 214 019", - сообщил Кличко.

Заболели 153 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 68 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, а также 4 девочки от 6 до 13 лет и 6 мальчиков от 4 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 20 больных коронавирусом, а также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 234 человека. Всего коронавирус преодолели 204 857 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 43, в Дарницком - 42 и в Подольском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.