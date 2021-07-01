Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает украинцев не продавать землю.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, сейчас землю будут скупать за бесценок и могут оставить украинцев без денег.

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"Каждый человек, который вне Украины мечтает сейчас купить украинскую землю, благодаря спекулятивным операциям, должен запомнить – власть в Украине поменяется, и эта земля будет возвращена назад. … Украинская земля – только украинцам", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее словам, "слуги народа" через ЦИК запретили проводить референдум относительно продажи земли

"Нам с вами нельзя сдаваться, мы не останавливаемся и будем бороться за то, чтобы КСУ признал закон о продаже земли неконституционным", - обратилась Тимошенко к украинцам и добавила, что ее политическая сила открывает горячую телефонную линию, куда можно будет обратится по земельным вопросам.