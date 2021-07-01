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Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок

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Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает украинцев не продавать землю.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, сейчас землю будут скупать за бесценок и могут оставить украинцев без денег.

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"Каждый человек, который вне Украины мечтает сейчас купить украинскую землю, благодаря спекулятивным операциям, должен запомнить – власть в Украине поменяется, и эта земля будет возвращена назад. … Украинская земля – только украинцам", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее словам, "слуги народа" через ЦИК запретили проводить референдум относительно продажи земли

"Нам с вами нельзя сдаваться, мы не останавливаемся и будем бороться за то, чтобы КСУ признал закон о продаже земли неконституционным", - обратилась Тимошенко к украинцам и добавила, что ее политическая сила открывает горячую телефонную линию, куда можно будет обратится по земельным вопросам.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок - Цензор.НЕТ 4370
  • Andre2014
    ой чет у меня большие сомнения по поводу Юли, что она так сильно болеет за Украину... не верю! видать просто бортонули от пирога, вот и беситься старая!
  • Sophia-Maria Duglass
    А как люди могут сделать выбор если 4 медиамагната ( Беня Ахметов Пинчук Фирташ) подмяли под себя информационный простир и задалбывают людям мозги ?
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