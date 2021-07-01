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На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО

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В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.

На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города.

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Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.

На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено 01
Фото: сайт КГГА

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  • Ned Stark
    Колись вичитав, що у США навіть в часи Великої депресії 30-х продавалося більше машин за рік, ніж за будь-який рік у совку))
  • Панас Стець
    пора освятить то место... аварии на нем постоянные...
  • Ned Stark
    Ну так пр. Перемоги він став, здається, в 1985... Старші кияни (як от мої батьки) досі називають його Брест-Литовським шосе...
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