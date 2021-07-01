На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО

В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.

На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города.

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Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.



Фото: сайт КГГА