На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО
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В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.
Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.
На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города.
Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.