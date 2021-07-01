Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

В Национальной академии наук обеспокоены тем, что увеличение вакцинации в Украине происходит только за счет вакцинации второй дозой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе по развитию эпидемии COVID-19 в Украине до середины июля 2021 года.

"Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 588 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных исходов равно 31 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 – в течение недели 8-14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются.

"Но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. В то же время, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", - подчеркнули в академии наук.

В то же время, летальность от COVID-19 составляет около 3% и, вероятно, демонстрирует признаки нового локального роста.

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