Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых
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С 27 июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских оккупантов составили 292 наемника.
Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери орков с 01.06.21 по 30.06.21 - 77 человек, не боевые:
Безвозвратные (200) - 33,
Санитарные (300) - 44.
Потери с 27.07.20 по 30.06.21- 652 человека:
Безвозвратные (200) -292 (не боевые 283, боевые 9),
Санитарные (300) - 360 (не боевые 353, боевые 7).
ОВТ - 13 ед. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - рассказал он.