Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил словенского коллегу Борута Пахора со стартом председательства Словении в Совете Европейского Союза.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю Борута Пахора и правительство Словении с началом словенского председательства в Совете Европейского Союза. Желаю успешной реализации всех определенных приоритетов. Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее", - написал Зеленский.