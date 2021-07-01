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Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее

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Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил словенского коллегу Борута Пахора со стартом председательства Словении в Совете Европейского Союза.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю Борута Пахора и правительство Словении с началом словенского председательства в Совете Европейского Союза. Желаю успешной реализации всех определенных приоритетов. Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее", - написал Зеленский.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Коня кують і жаба лапу підставляє.
  • Small Jerboa
    ЗЕ-ПРЕДАТЕЛЬ!
    У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
    Множество раненых и убитых.
    А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.
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