Путин пообещал всесторонне помогать Лукашенко в условиях санкций ЕС
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.
В частности, на форуме он снова вспомнил Вторую мировую войну и отметил необходимость сохранения памяти об общем прошлом. Он также назвал белорусов и россиян "наследниками поколения победителей", на которых лежит ответственность сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки.
"Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося санкционного и политического давления, упорных попыток извне раскачать ситуации. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом", - отметил Путин.
Отмечается, что в форуме также принимает участие и сам Лукашенко.