ВСП отстранил судью райсуда Днепропетровской области, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - САП

1 июля 2021 года Высший совет правосудия по ходатайству генерального прокурора отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью районного суда Днепропетровской области, которая была разоблачена при получении $ 2,5 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Срок отстранения - до 09.08.2021 в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, указанная судья была разоблачена 7 июня 2021 года в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ в Днепропетровской области. В рамках досудебного расследования установлено, что судья получила $ 2,5 тыс. от гражданина за принятие решения по гражданскому делу.

9 июня 2021 года ее уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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