Рада разблокировала подписание закона о налоговой амнистии

Верховная Рада провалила предложения оппозиции об отмене закона о так называемой налоговой амнистии.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Только 95 народных депутатов поддержали проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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Перед голосованием автор постановления, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала закон, который предлагала отменить: "Это не амнистия, а ликвидация среднего класса страны. Речь идёт о том, что люди, которые всю свою жизнь тяжелим трудом накапливали своё имущество, платя налоги, этим законом, как говорят, добровольно должны заполнить нулевую декларацию. Во-первых, не добровольно. Потому что потом за незаполнение такой декларации наступает административная и уголовная ответственность. Во-вторых, когда депутаты, президент, члены правительства заполняли нулевую декларацию, тогда декларировались сотни миллионов наличных, имущество, церкви, мощи, и им не нужно было платить налог. А для народа эти налоги ввели".

Также депутаты не поддержали 10 альтернативных постановлений авторства оппозиции.

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Теперь законопроект о налоговой амнистии может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту. Согласно закону о налоговой амнистии, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.