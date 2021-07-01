Ключевая тема встречи Зеленского и Байдена - участие США в противодействии российской агрессии, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден во время запланированной на июль встречи в Вашингтоне подробно обсудят участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины и противодействия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Лига".

"Встреча ради встречи с Байденом – это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире. Это не может быть просто встреча ради встречи.

Программа-максимум – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", - сказал глава МИД.

Также он отметил, что цель Украины - найти такой формат их участия, который будет давать максимальный результат: "Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".

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Кулеба также отметил, что россияне "категорически не отвергает вопросы взаимодействия с американцами на этом треке": "Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе проблемы есть. Все говорят: Россия, ты – сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта".

"Пока мы не решим этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика", - добавил министр.

Напомним, встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского запланирована на конец июля.

7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.