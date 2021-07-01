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США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией

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США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией
США и Европейский Союз заявили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы.

"США и Европейский Союз ожидают принятия Верховной Радой законопроекта 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы для включения и координации антикоррупционных усилий Украины в правительстве", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что после принятия США и ЕС готовы поддержать Национальное агентство по предотвращению коррупции и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.

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"Через четыре года после завершения последней стратегии пришло время целостного и стратегического подхода к программе борьбы с коррупцией в Украине", - указали в американском посольстве.

США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией 01

Автор: Степан Гутник

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  • Show ea73f4f7
    https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
  • Вальдемар Кепський
    Ага, щас...ЗЕскоты не для этого к власти рвались. До конца срока скомороха-наркомана они полностью похерят взаимоотношения с ЕС и США
  • Валя Павленко
    да лучше такое управление, чем рашка
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