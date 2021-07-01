Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных мусорных свалок на Киевщине. Их общая площадь - 900 га

Государственная экологическая инспекция Украины (ГЭИ) с помощью спутниковых снимков обнаружила в Киевской области 80 несанкционированных мусорных свалок общей площадью более 900 га

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил руководитель ГЭИ Андрей Малёваный, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроля на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.

"Во время проверок был выявлен ряд экологических нарушений, в том числе захоронения отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов. Кроме того, ГЭИ направила исковое заявление в суд о бездеятельности Барышевского сельсовета Киевской области в сфере обращения с отходами и с требованием принять меры по устранению несанкционированных свалок", - отметил он.

Чиновник добавил, что мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.

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