Украинский воин ранен в результате обстрела российскими террористами вблизи Широкино, - ОТГ "Схід".
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Сегодня, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов вблизи населенного пункта Широкино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воин был транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - следует из сообщения.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.