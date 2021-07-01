Украинский воин ранен в результате обстрела российскими террористами вблизи Широкино, - ОТГ "Схід".

Сегодня, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов вблизи населенного пункта Широкино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воин был транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - следует из сообщения.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар. ФОТОрепортаж