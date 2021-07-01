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Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на "Большую реставрацию"

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Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на "Большую реставрацию"
Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект относительно направления части средств от Большого строительства на памятники культурного наследия.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 322 народных депутата проголосовали за основу Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по направлению части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.

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Также парламентарии сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает создание бюджетной программы "Большая реставрация" на 1 млрд грн, которая позволит органам местного самоуправления получить субвенцию на проведение ремонта, консервации, реставрации памятников культурного наследия в коммунальной собственности.

Финансирование программы осуществляется за счет сокращения специального фонда бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Aleks_15
    лучше бы в армию вкладывали
  • Прощай немытая раССея
    Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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