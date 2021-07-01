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Песков назвал Украину несамостоятельным государством: Это красная линия

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Песков назвал Украину несамостоятельным государством: Это красная линия
В Кремле считают, что Украина якобы является несамостоятельным государством.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Это красная линия. Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - сказал Песков в эфире Первого канала.

"Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины", - добавил он.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    А вот паРашка, хранящая триллионы в американских ценных бумагах - очень самостоятельна...до слез...
  • Mganga Zambezi
    Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 7359
  • 18c49ed2
    В Рашев последнее время прямо эпидемия патриотизма. Иногда встречаются тяжелые обострения. В этих случаях жертвы, как Соловьев или Расторгуев, строят себе дома, замки и виллы в странах НАТО или Гейропе. В крайнем случае покупают там дорогие апартаменты. В особо тяжелых патологических случаях даже переезжают туда сами или переселяют туда свои семьи, детей или родителей. Некоторые их чада, как дочь Лаврова, даже родной язык напрочь забывают.
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